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Общество

Британский школьник зарабатывает 18 тысяч рублей в день на продаже сладостей

Прозвище Волк из Уолтемстоу получил 15-летний британец за то, что создал «сладкую» империю по продаже шоколадок.

Натан Джон-Баптист, школьник из Британии, прославился тем, что в 12 лет стал зарабатывать по-крупному, после того как открыл в школьном туалете магазин сладостей. Заказы на газировку и конфеты находчивый парень принимал через Снэпчат, сообщили российские СМИ со ссылкой на «Лайф».

На идею собственного бизнеса в столь раннем возрасте его вдохновила встреча с одним миллионером. В свое время тот рассказал, что в жизни можно добиться чего угодно, и тем самым воодушевил парня придумать идею «детского бизнеса».

В настоящее время доход Натана составляет 230 фунтов в день (около 18 тысяч рублей).

К сожалению, школа, в которой учится Натан, запретила ему продавать сладости на ее территории, но у парня остались еще две точки в других учебных заведениях, а также место на рынке, где он по выходным продает мыло.

В планах у Натана зарабатывать на субаренде недвижимости.
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