Объем работ в рамках ремонта здания бывшей Генпрокуратуры может измениться

В Управлении капительного строительства мэрии Бишкека ИА «24.kg» рассказали, почему отменили тендер на работы по ремонту сгоревшего здания Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что первый тендер отменили в связи с тем, что смета расходов участников не соответствовала дефектному акту. Кроме того, два претендента из семи не соответствовали квалификационным требованиям.

Для повторного тендера необходимо обследовать здание.

«Институт сейсмологии дал заключение в 2010 году. За это время металлоконструкция подверглась коррозии. Прежде чем начинать ремонт, нужно получить новое заключение. Без него мы не сможем провести экспертизу проекта. Возможно, после этого изменится объем работ и придется использовать другие материалы. Однако на стоимости это не отразится», — пояснили в УКС.

Для ремонта сгоревшего здания бывшей Генеральной прокуратуры вновь ищут подрядчика. Управление капитального строительства при мэрии Бишкека готово заплатить за ремонт 120 миллионов сомов.