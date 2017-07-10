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Общество

Свидетель утверждает, что Айдынбек Шамшидин уулу призывал бить милиционеров

На суде по делу сторонников Садыра Жапарова свидетель Азамат Суталинов, сотрудник 10-го управления ГУВД Бишкека, утверждает, что подсудимый Айдынбек Шамшидин уулу на митинге в поддержку экс-депутата бросался на милицейский заслон и призывал толпу бить милиционеров.

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Ранее адвокат Айдынбека Шамшидина уулу ходатайствовал об изменении ему меры пресечения под домашний арест по причине тяжелой болезни его отца. При этом просил суд учесть, что ни один свидетель не дал против него показаний.

Напомним, на скамье подсудимых находятся 12 человек, задержанных 25 марта на митинге у здания ГКНБ в поддержку Садыра Жапарова, закончившемся беспорядками. Их обвиняют по статьям 234 (хулиганство), 341 (сопротивление власти), 174 ( умышленное уничтожение чужого имущества) УК КР.

Садыра Жапарова обвиняют в соучастии в организации массовых беспорядков в 2013 году в Караколе, попытке захвата власти и захвате заложника.
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