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Общество

Суд не перевел под домашний арест подсудимого, у которого смертельно болен отец

Суд не изменил меру пресечения на домашний арест подсудимому Айдынбеку Шамшидин уулу, у которого смертельно болен отец.

Адвокаты сторонника экс-депутата ЖК Садыра Жапарова представили суду медсправку о тяжелой болезни его отца. Они также представили суду документ, подтверждающий, что до задержания сотрудниками милиции у здания ГКНБ Айдынбек Шамшидин уулу ухаживал за отцом в больнице.

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По словам самого Айдынбека Шамшидин уулу, он не является сторонником Садыра Жапарова, и у здания ГКНБ, где проходил митинг в поддержку экс-депутата, оказался случайно. Задержался, чтобы посмотреть на происходящее. Его схватили милиционеры, привели в РОВД Первомайского района и избили. А когда на его теле появились синяки, решили не отпускать. Так он стал подсудимым.

На прошлом заседании адвокаты Айдынбека Шамшидин уулу просили судью освободить подсудимого из-под ареста под подписку о невыезде и дать ему возможность побыть с тяжелобольным отцом. Однако судья отказал в удовлетворении ходатайства и просил принести дополнительные справки от врача.

Напомним, на скамье подсудимых 12 человек, задержанных 25 марта на митинге у здания ГКНБ в поддержку Садыра Жапарова, закончившемся беспорядками. Их обвиняют по статьям 234 (хулиганство), 341 (сопротивление власти), 174 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК КР.

Самого Жапарова обвиняют в соучастии в организации массовых беспорядков в 2013 году в городе Караколе, попытке захвата власти и захвате заложника.
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