В Пекине стартовал двухсотдневный эксперимент по симуляции жизни на Луне

Эксперимент по симуляции жизни на Луне стартовал в специализированной лаборатории в Пекине: четыре студента-волонтера 200 дней проведут в полной изоляции в рамках подготовки Китая к реализации своей лунной программы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CGTN.

Лаборатория «Юэгун» («Лунный дворец») расположена в Китайском государственном техническом университете Бэйхан и представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров.

Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае, и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.

Университет Бэйхан реализует проект по нахождению в симулирующих пребывание на Луне условиях продолжительностью 365 дней. Группа из четырех волонтеров завершила в воскресенье свое 60-дневное пребывание в лаборатории университета. После того как завершится этап в 200 дней, начнется следующий, который продлится 105 дней.

Как сообщается, «Лунный дворец» состоит из модуля для жизни волонтеров площадью 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания растений. В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, ванная, помещения для животных и для переработки отходов.

По мнению исследователей, подобные эксперименты помогают ученым Китая активнее продвигаться в изучении того, что в первую очередь будет необходимо человеку для продолжительных миссий на Луну.