ОАО «Северэлектро» подтвердило поломку кабеля на улице Токтоналиева

ОАО «Северэлектро» подтвердило ИА «24.kg» данные о поломке на кабельной линии 0,4 кВт, отходящей от подстанции ТП 320, на улице Токтоналиева в Бишкеке. Вследствие аварии у жителей многоэтажных домов три дня не было света.

Ранее пользователи в социальной сети Facebook сообщали, что в их домах нет света, а дозвониться в колл-центр ОАО «Северэлектро» и другие аварийные службы было невозможно.

По словам пресс-секретаря распредкомпании Гули Мураталиевой, между ОАО «Северэлектро» и колл-центром имеется договор, и вопрос некачественного предоставления услуг последним будет решаться.

Она уточнила, что в настоящее время поломка устранена, и вчера вечером у жителей многоэтажек появился свет.