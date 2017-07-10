10:04
+33
USD 69.63
EUR 79.53
RUB 1.15
Общество

ОАО «Северэлектро» подтвердило поломку кабеля на улице Токтоналиева

ОАО «Северэлектро» подтвердило ИА «24.kg» данные о поломке на кабельной линии 0,4 кВт, отходящей от подстанции ТП 320, на улице Токтоналиева в Бишкеке. Вследствие аварии у жителей многоэтажных домов три дня не было света.  

Ранее пользователи в социальной сети Facebook сообщали, что в их домах нет света, а дозвониться в колл-центр ОАО «Северэлектро» и другие аварийные службы было невозможно.

По словам пресс-секретаря распредкомпании Гули Мураталиевой, между ОАО «Северэлектро» и колл-центром имеется договор, и вопрос некачественного предоставления услуг последним будет решаться.

Она уточнила, что в настоящее время поломка устранена, и вчера вечером у жителей многоэтажек появился свет.  
Ссылка:
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
10 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
9 июля: где в Чуйской области отключат свет
8 июля: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
7 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
6 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
5 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
4 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
27 июня: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
24 июня: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
23 июня: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут&hellip; Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут…
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G