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Общество

Столичные роддома закроют по графику на профилактику

График традиционного закрытия родовспомогательных организаций Бишкека на профилактику опубликовала консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

В связи с ремонтными работами клинический родильный дом №2 закрыт для приема рожениц с 26 июня по 23 июля. Родильное отделение Национального центра охраны материнства и детства закроют с 24 июля по 13 августа, роддом №1 — с 14 августа по 8 сентября, Городскую гинекологическую больницу — с 14 августа по 8 сентября, Городской перинатальный центр — с 6 по 26 октября.

Роддом Чуйской областной объединенной больницы будет закрыт с 9 сентября по 5 октября.

Рожениц будут отправлять в медучреждения, которые работают.
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