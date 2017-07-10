В Бишкеке начали строительство надземных переходов. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев.

По его словам, тендер проведен, победитель определен, сейчас ведутся подготовительные работы на двух участках — возле Аламединского базара и рынка «Мадина».

«Возле Аламединского сняли препятствующие конструкции, устанавливают ограждения. Далее по плану — строительные работы. Уже изготавливают металлоконструкции, идет поставка оборудования. Мы также согласовали с подрядчиком поставку материалов из России», — сказал Нурлан Эшенбаев.

Он отметил, что из бюджета перечислили 5,4 миллиона сомов. К 31 августа объекты планируется завершить.

Мэрия Бишкека оценила строительство двух надземных переходов в 37 миллионов 99,5 тысячи сомов.