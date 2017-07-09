10 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — улицы Айтматова, Осмонкула, Огонбаева;

9.00–17.00 — ж/м «Эне-Сай» (улицы Эне-Сай-1-11), «Келечек» (1-я улица), улица Шота Руставели, №46;

9.00–19.00 — пересечение улиц Лермонтова и Ибраева, улицы Джакыпова, Кисловодская, 8 Марта, Великолукская, Кедровая, переулок Февральский;

9.00–13.00 — ж/м «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Сайма-Таш, Боогачы);

7.00–19.00 — микрорайоны «Джал-23», «Джал-29» (квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Тыналиева, Курчатова, Мин Жылкы), квадрат, ограниченный улицами Поваринской, Ахунбаева, Репина, Гагарина, район КТУ «Манас» (улица Айни, проспект Мира), улицы Айни, Островского, квадрат, ограниченный улицами Тыналиева, Ахунбаева, Бакаева, Южной магистралью;

Республиканская детская больница, квадраты, ограниченные улицами Ахунбаева, Бакаева, Псковской, Гагарина и Абдрахманова, Бос-Болток, Тортгул, Садырбаева Дооронбека, микрорайон «Джал» (АТС-48), «Рабочий городок» (квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Тыналиева, Жайыл баатыра, проспектом Мира);

квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Сухомлинова, Бакаева, Табалдиева, ж/м «Арча-Бешик», Верхний Орок, Ала-Арча, СЭЗ «Бишкек» (квадрат, ограниченный улицами Шералиева, Семетей, Абдрахманова, Стадионная), квадраты, ограниченные улицами Джунусалиева, Масалиева, Садырбаева, проспектом Мира и Манас айылы, Абдрахманова, Садырбаева, проспектом Мира;

ж/м «Арча-Бешик» (квадрат, ограниченный улицами Камбар-Ата, Чортекова, Садыбакасова, Жайыл баатыра), квадраты, ограниченные улицами Садырбаева, Семетей, 18-й, жилмассивом"Орок» и

Куюковой, Чортекова, Абрахманова, жилмассивом «Арча-Бешик», ж/м «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Жайыл баатыра, Чортекова, Набережная).

Чуйская область:

9.00–17.00 — села Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Константиновка (улицы Новая, Парковая, Первомайская), Кой-Таш (улица Новая) , Дмитриевка (улицы Кирова, Фрунзе, 1 Мая, Ленина, Чапаева, Калинина, Садовая);

села Селекционное (улицы Ташрабат, Сары-Озон, Ак-Буура, Проектируемая, Кипкалова, Корсаковых, Молодежная), Кашка-Баш (улица Исманова, новостройка), Джал (улицы Фрунзе, Школьная, Проектируемая) , Сокулук (улицы Кайназаровой, Пионерская, Звездная, Фрунзе, Интернациональная, Достук, Пионерская, Ошская, Мира), Саз (улицы Ынтымак, Весенняя, Свободы, Набережная), Перове Мая (улицы Калык, Сырдыбай) , Военно-Антоновка (улицы Ленина, Колхозная, Южная), Белек (улицы Фрунзе, Новая, Токтогула);

села Советское, Карой, Ден-Арык, Алчалуу, Султан, Талды-Булак;

8.00–18.00 — села Аламудун (улицы Алма-Атинской от рынка «Чекиш-Ата» до объездной дороги, Панфилова, Гречная, Чапаева, Гидростроителей, Набережная), Виноградное, Полевое;

9.00–15.00 — села Ак-Суу (улицы Проездная, Чапаева, Суворова), поселки Крахмалопаточная, Живпром, Керамика.

Ошская область:

9.00–17.00 — город Ош (мкр. «Анар», «Тюлейкен», «Керме-Тоо»), сельские управы Мады, Катта-Талдык, Нариман, Найман, Кок-Жар, Чон-Алай, Дарат-Коргон, Кашка-Суу, Жекенди.

Баткенска область: