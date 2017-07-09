Погода в Кыргызстане на 10 июля: все еще очень жарко

В Кыргызстане в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с порывами до 20 м/с.
День уменьшится до 15 часов 9 минут.
В Бишкеке осадков не ожидается, температура воздуха ожидается ночью +23, днем +37 градус.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +21, днем до +40 градусов.
В Нарынской области +10 градусов ночью и +32 днем.
В Иссык-Кульской области ночью +13 градусов, днем +32.
В Таласской области температура воздуха ночью +15, днем +36 градусов.