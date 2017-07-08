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Общество

В Кыргызстане 60-летнюю женщину обвиняют в убийстве мужа

В Кыргызстане 60-летнюю женщину обвиняют в убийстве мужа. Обвинение предъявили Ирине Суверениной, причем спустя пять лет после смерти супруга Николая Романова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

По данным милиции, заявление написал брат покойного Романова еще пять лет назад, в год, когда Николай скончался, по свидетельству врачей, в результате обширного кровоизлияния в мозг. Перед смертью Николай переписал половину квартиры, где он жил с Ириной, на жену. Брат заявляет, что Ирина обманом завладела собственностью и потом убила Николая. Просто не оказала ему вовремя помощь. Дело в отношении женщины возбуждено по двум статьям УК КР: «Убийство» и «Мошенничество». Подозреваемая помещена в СИЗО-1 сроком на месяц.

Однако родственники и соседи Ирины по ТСЖ, где она работает бухгалтером, опровергают все обвинения и заявляют о милицейском произволе. В четверг они провели акцию протеста у здания ГУВД столицы и намерены писать жалобу на следователя, ведущего это дело.
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