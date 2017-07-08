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Общество

Жители 12-го микрорайона Бишкека отстояли детскую площадку и деревья

Жители 12-го микрорайона отстояли детскую, спортивную площадку и деревья во дворе. Вчера городской суд принял решение в пользу жителей домов. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель жилищно-эксплуатационного кооператива «Горный» Курманбек Иманалиев.

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Напомним, с 2014 года в данном микрорайоне жители домов №12 и 13 судились с застройщиком, который намеревался построить многоэтажное здание (предположительно медицинский центр и детский сад) на территории дворов, примыкающих к их домам. В результате жильцы лишились бы детской площадки и зеленых насаждений.

«Вчера состоялся городской суд, который рассматривал апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда. Ее подал гражданин Сабданбеков (застройщик. - Прим. ИА «24.kg»), так как не был согласен с решением районного суда, который вынес решение в нашу пользу. Горсуд принял решение оставить в силе постановление райсуда и, наконец, расторгнуть договор аренды между застройщиком и мэрией Бишкека, на основании которого застройщик получил землю на пять лет в 2012 году», - сказал глава ЖЭК. 

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Ранее застройщик несколько раз предпринимал попытки начать строительство на территории дворов, но протест жителей домов не позволил ему сделать это.

«Если бы в конце 2014-го и начале 2015 года в 12-м микрорайоне не началась бы точечная застройка многоэтажных домов, то этот предприниматель тоже, думаю, не появился бы. Почему? Потому что он документы на наши земли получил еще в 2012 году, а строить собрался только тогда, когда начали строить другие», - сказал Курманбек Иманалиев. 
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