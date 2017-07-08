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Общество

За выстрел солдату в челюсть офицер получил 12 лет

Чуйский областной суд приговорил офицера за выстрел солдату в челюсть к 12 годам тюрьмы.

Отметим, что дело рассмотрено по апелляционной жалобе адвокатов на приговор Военного суда от 3 марта 2016 года. 26-летний начальник расчета войсковой части №97632 осужден по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, а равно причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» УК КР. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Отметим, инцидент произошел 22 ноября 2014 года. Ныне осужденный лейтенант Т.А., будучи пьяным, выстрелил из табельного пистолета, принадлежащего другому офицеру, который находился рядом с ним, в военнослужащего контрактной службы ефрейтора К. Б. Солдат, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи.

Подсудимый вину признал.
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