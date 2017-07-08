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Общество

Председатель Конституционной палаты ничего не потратил в 2016 году

Председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров ничего не потратил в 2016 году. Таковы данные декларации о доходах, опубликованной на сайте Государственной кадровой службы Кыргызстана.

Согласно отчету, годовой заработок главы КП КР составляет 1 миллион 142 тысячи сомов. Кроме того, он имеет 450 тысяч сомов от гражданско-правовых сделок. В собственности у Мамырова квартира, гараж и два земельных участка. У его близкого родственника имеется квартира и две машины. За год он заработал 163 тысячи 247 сомов.
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