Председатель Верховного суда заработала в 2016 году 1 миллион 211 тысяч сомов

Председатель Верховного суда Айнаш Токбаева заработала в 2016 году 1 миллион 211 тысяч сомов. Такие данные приведены в ее декларации о доходах, опубликованной на сайте Государственной кадровой службы Кыргызстана.

Согласно отчету, никаких расходов в прошлом году у главы ВС КР не было. Из собственности у нее земельный участок площадью 750 квадратных метров и машина «Хонда Стрим».

У близкого родственника декларанта имеется недвижимость (квартира и участок) и авто. За год родня заработала 70 тысяч сомов.