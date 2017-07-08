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Общество

Председатель Верховного суда заработала в 2016 году 1 миллион 211 тысяч сомов

Председатель Верховного суда Айнаш Токбаева заработала в 2016 году 1 миллион 211 тысяч сомов. Такие данные приведены в ее декларации о доходах, опубликованной на сайте Государственной кадровой службы Кыргызстана.

Согласно отчету, никаких расходов в прошлом году у главы ВС КР не было. Из собственности у нее земельный участок площадью 750 квадратных метров и машина «Хонда Стрим».

У близкого родственника декларанта имеется недвижимость (квартира и участок) и авто. За год родня заработала 70 тысяч сомов.
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