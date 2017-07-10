Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Лето, кажется, не собирается сбавлять обороты. В понедельник, 10 июля, в Бишкеке снова невыносимо жарко. Это все, что надо знать о сегодняшней погоде.

Кстати, в Патрульной милиции водителей просят быть особо осторожными в аномально жаркие дни. Высокая температура воздуха может сказаться на здоровье водителей и на состоянии автомобилей. Плохо чувствовать себя в жару могут не только физически слабые, но и абсолютно здоровые люди.

Водители должны внимательнее отнестись к содержимому автомобильной аптечки и техническому состоянию транспортных средств.

Перекрытые дороги

Движение по Боомскому ущелью из-за спуска камней перекрывают последний день. Затруднения могут возникнуть с 9.00 до 17.00 на 131-м километре автодороги.

В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей.

Люди, которые меняли мир

10 июля 1856-го (161 год назад) родился изобретатель Никола Тесла. Современники-биографы считают его «человеком, который изобрел XX век», и «святым заступником» современного электричества.

Фото из Интернета. Никола Тесла

В последние несколько лет фамилия Теслы у всех на слуху. К сожалению, далеко не потому, что люди стали больше интересоваться физикой или электротехникой. Все просто — в честь изобретателя названа компания в США, которая с 2006 года выпускает одноименные электромобили. Те самые Tesla.

Фото из Интернета. Автомобиль Tesla

Памятные даты

139 лет назад в Англии футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток. До этого они просто кричали.

Судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Тогда вообще считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен.

Обязанностями арбитра было следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков, а также решать споры представителей команд, когда они не могли договориться между собой.

10 июля 1964 года в свет вышел альбом группы The Beatles «A Hard Day’s Night», с которого началась массовая битломания. В него, к примеру, входит вот эта песня:





У кого намечаются тои

10 июля 1970 года в селе Тулейкен Кара-Суйского района Ошской области родился директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров. Сегодня ему 47.

Фото из Интернета. Шухрат Сабиров

42-летие отмечает полномочный представитель правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев. Ранее он занимал должность мэра города Кызыл-Кии. Родился Халмурзаев в селе Жал Ноокатского района Ошской области.

Фото из Интернета. Абиш Халмурзаев

Куда сходить

Спорт

10 июля 1985 года родился немецкий футболист Марио Гомес. Обладатель приза «футболист года в Германии» 2007 года. Чемпион Бундеслиги 2007 года. Лучший бомбардир Евро-2012.

Фото из Интернета. Марио Гомес

В Чолпон-Ате продолжаются международные соревнования по шахматам. Турнир проводится третий год.

А в Турции стартовали международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Болеем за представителя Кыргызстана Эрбола Джумаева.

А это будет интересно журналистам и экспертам:

— 10.00, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 10.00, Первомайский районный суд — заседание по делу сторонников Садыра Жапарова;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Садыра Жапарова.

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