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Общество

Российский режиссер ищет красавчика-кыргыза для съемок в сериале

Ученица известного режиссера Алексея Учителя ищет красавчика-кыргыза для съемок в сериале. Информация об этом появилась на сайте Фонда развития кинематографа Кыргызстана.

В объявлении говорится, что режиссер Владлена Санду приступает к подготовке съемок пилотной серии восьмисерийной ленты «Идентификация». Съемки планируются в Москве в сентябре 2017 года. По сюжету часть истории происходит в кыргызской семье.

Для съемок срочно нужны кыргызы для нескольких ролей:

— Парень — 22 года. Худой. Красивый. Когда разговаривает, смотрит всегда в глаза. Максималист. Нужно все и сразу. Не глянцевый, более мужественный красавчик («неочевидная, нетипичная красота»). Из рабочего класса.

— Мужчина — 30–35 лет. Нахальный, уверенный в себе. Говорит громко. Привлекательный, внешне все равно положительный (не очевидный мерзавец).

- Женщина — 40–50 лет, мать двоих детей. Вместе с мужем всего добились сами честным путем. Все для семьи.

- «Женщина с золотыми зубами» — не современная, не «адаптированная» под Москву. Национальный колорит.

- Мужчина - 45–55 лет, отец, муж. Коренастый. Вместе с женой сами выбрались из низов, порядочный, правильный, живущий по закону. Авторитет в семье (раньше можно было назвать главой семьи, но по мере взросления сына тот постепенно становится их главной опорой).

- Женщина - 30–35 лет. Располневшая, с миловидным лицом. В ней еще сохранились остатки былой красоты. Кроткая, милая, молчаливая, спокойная. «Жена при муже». От нее не ожидаешь плохого.

- Бритологовый кыргыз - 30-35 лет, здоровый, крупный бандит с явно выраженным отрицательным обаянием.

В объявлении отмечается, что опыт в съемках приветствуется, но не обязателен.

Владлена Санду — начинающий режиссер и сценарист. Она училась во ВГИКе в мастерской Алексея Учителя. Ее режиссерский дебют — фильм «Кира» — завоевал специальный приз жюри на фестивале «Кинотавр—2015» в Сочи.
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