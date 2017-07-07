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Общество

В Приморье тигриное семейство устроило фотосессию

В Приморье тигриное семейство устроило фотосессию. Событие ученые назвали уникальным. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Уточняется, что одна из автоматических камер национального парка впервые зафиксировала полосатых хищников.

«Два веселых котенка устроили своей маме настоящий праздник непослушания, делая селфи и проказничая с фотоловушкой. Взрослая тигрица первой вышла на фотосессию. Сначала она предстала перед фотоловушкой одна, однако через какое-то время к матери присоединились два тигренка. Они сначала подошли вплотную к автоматической камере и несколько раз ударили ее лапами», — отметили в издании.
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