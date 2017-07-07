Садыр Жапаров считает, что его свидетеля изрядно помучили в ГКНБ

Показания на судебном процессе допрашиваемого свидетеля Наристе Калчаева и Садыра Жапарова разнятся. Жапаров недоумевает, почему свидетель сначала давал одни показания, а теперь — другие.

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По его словам, если в начале даже после пыток свидетель на многие вопросы давал точные ответы, то теперь чаще говорит: «Не знаю».

«Видимо, в ГКНБ тебя изрядно помучили», — сказал Жапаров Калчаеву, который был одним из организаторов митинга в Караколе в 2013 году.

Напомним, Садыр Жапаров был арестован 25 марта 2017 года за соучастие в организации массовых беспорядков, попытку захвата власти и захвата заложника в 2013 году.

Следующее заседание назначено на 10 июля.