8 июля: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — улицы Кольбаева, Чолпон-Атинская, Луганская, Каджисайская, Лермонтова, Сокулукская, Ибраева, Иссык-Кульская, переулок Каджисайский;

9.00-18.00 - ж/м "Красный строитель" (улица Чон-Курганская);

9.00-20.00 - улицы 6-я линия, Гагарина, Чапаева.

Чуйская область: