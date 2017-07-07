8 июля: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00–17.00 — улицы Кольбаева, Чолпон-Атинская, Луганская, Каджисайская, Лермонтова, Сокулукская, Ибраева, Иссык-Кульская, переулок Каджисайский;
- 9.00-18.00 - ж/м "Красный строитель" (улица Чон-Курганская);
- 9.00-20.00 - улицы 6-я линия, Гагарина, Чапаева.
Чуйская область:
- 9.00–17.00 — города Кант (улицы Тулебердиева, Токтогула, Куренкеева, Дачная, Матросова, Победы, Красноармейская, Октябрьская), Кара-Балта (улица Центральная), села Байгельди (улица Байгельди), Федоровка, Жекен, Джон-Арык.