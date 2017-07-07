Афиша на выходные: 8—9 июля

Концерты, выступления
8 июля. Творческое шоу «Сцена»
«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.
Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.
9 июля. Выступление группы «Аура»
В репертуаре группы произведения классических джазовых композиторов и современных всемирно известных музыкантов. Основное направление — это фолк-джаз.
Арт-кафе «Летник247», 21.00.
Выставки, ярмарки, фестивали, акции
1—23 июля. Японская выставка «Современный дизайн»
Выставка ознакомит кыргызстанцев с предметами повседневности разных эпох (послевоенной и современной), которые отражают стиль жизни японцев. Представлены 100 экспонатов — мебель, посуда, одежда, бытовая техника, панели марок автомобилей и многое другое. Все работы выполнены из традиционных материалов с использованием уникальных прикладных техник и новейших технологий Страны Восходящего солнца.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.
8 июля. Фестиваль красок
Вас ждут концертная шоу-программа, красочные бои, танцевальный флеш-моб. Чистым с фестиваля никто не уйдет.
Парк имени Ататюрка, 12.00–18.00.
8 июля. Праздник Танабата
В праздник Танабата японцы молятся о достижении вершин мастерства в любом деле. В этот день принято писать свои пожелания на узких полосках цветной бумаги и подвешивать их на ветках бамбука. Гости примут участие в этом ритуале. Вы сами создадите различные украшения для веток бамбука, поделки в виде звезд.
Кыргызско-Японский центр человеческого развития, 11.00–15.00.
9 июля. Фестиваль уличной еды
В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы.
Улица Орозбекова (между проспектом Чуй и улицей Московской), 18.00–21.00.
Мастер-классы, тренинги
8 июля. Занятие по йоге «На волне радости»
Эндокринная система напоминает приемник, четкие сигналы которого можно поймать, если в качестве ручек настройки использовать грамотно подобранную крию кундалини-йоги, все они стимулируют выработку гормонов счастья — эндорфинов. Именно над этой системой поработаете на занятии.
АУЦА, 9.00.
8 июля. Бесплатный мастер-класс по крою и шитью
Мастера в течение двух часов на ваших глазах сошьют наряд с нуля. Также арт-директор мастерской Гриша Дзогоев расскажет, как он начал шить, с какими трудностями столкнулся и на что нужно обратить внимание при выборе учреждения по обучению. Регистрация обязательна (700 551 321, 0778 551 321).
Мастерская Дзогоева, 12.00.
8 июля. Тренинг «Как построить здоровые отношения?»
Все мы мечтаем о крепких и здоровых взаимоотношениях, но при этом часто забываем о том, что для построения таковых необходимо приложить много усилий. Предварительная регистрация по ссылке.
Компания Feel Good, 15.00.
Кино
9 июля. Показ фильма «Олдбой» (2003)
1988 год. Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен по имени О Дэ-cу в день трехлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под свое поручительство забирает друг детства по имени Джу-хван. Пока Джу-хван звонит домой жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в камеру частной тюрьмы. Камера состоит из комнаты и санузла, в ней есть телевизор, но нет окон.
ololohaus, 19.00.
Для детей
8 июля. Встреча в клубе игры го
Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее
Кыргызско-японский центр, 13.00.
8 июля. Детский мастер-класс
Дети приготовят гамбургер с картофелем по-деревенски и коктейль. Запись по телефону 0700 709 855.
Кулинарная студия Orange, 12.00.