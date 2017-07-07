Афиша на выходные: 8—9 июля

Концерты, выступления

8 июля. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

9 июля. Выступление группы «Аура»

В репертуаре группы произведения классических джазовых композиторов и современных всемирно известных музыкантов. Основное направление — это фолк-джаз.

Арт-кафе «Летник247», 21.00.

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

1—23 июля. Японская выставка «Современный дизайн»

Выставка ознакомит кыргызстанцев с предметами повседневности разных эпох (послевоенной и современной), которые отражают стиль жизни японцев. Представлены 100 экспонатов — мебель, посуда, одежда, бытовая техника, панели марок автомобилей и многое другое. Все работы выполнены из традиционных материалов с использованием уникальных прикладных техник и новейших технологий Страны Восходящего солнца.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

8 июля. Фестиваль красок

Вас ждут концертная шоу-программа, красочные бои, танцевальный флеш-моб. Чистым с фестиваля никто не уйдет.

Парк имени Ататюрка, 12.00–18.00.

8 июля. Праздник Танабата

В праздник Танабата японцы молятся о достижении вершин мастерства в любом деле. В этот день принято писать свои пожелания на узких полосках цветной бумаги и подвешивать их на ветках бамбука. Гости примут участие в этом ритуале. Вы сами создадите различные украшения для веток бамбука, поделки в виде звезд.

Кыргызско-Японский центр человеческого развития, 11.00–15.00.

9 июля. Фестиваль уличной еды

В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы.



Улица Орозбекова (между проспектом Чуй и улицей Московской), 18.00–21.00.

Мастер-классы, тренинги

8 июля. Занятие по йоге «На волне радости»

Эндокринная система напоминает приемник, четкие сигналы которого можно поймать, если в качестве ручек настройки использовать грамотно подобранную крию кундалини-йоги, все они стимулируют выработку гормонов счастья — эндорфинов. Именно над этой системой поработаете на занятии.

АУЦА, 9.00.

8 июля. Бесплатный мастер-класс по крою и шитью

Мастера в течение двух часов на ваших глазах сошьют наряд с нуля. Также арт-директор мастерской Гриша Дзогоев расскажет, как он начал шить, с какими трудностями столкнулся и на что нужно обратить внимание при выборе учреждения по обучению. Регистрация обязательна (700 551 321, 0778 551 321).

Мастерская Дзогоева, 12.00.

8 июля. Тренинг «Как построить здоровые отношения?»

Все мы мечтаем о крепких и здоровых взаимоотношениях, но при этом часто забываем о том, что для построения таковых необходимо приложить много усилий. Предварительная регистрация по ссылке.

Компания Feel Good, 15.00.

Кино

9 июля. Показ фильма «Олдбой» (2003)

1988 год. Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен по имени О Дэ-cу в день трехлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под свое поручительство забирает друг детства по имени Джу-хван. Пока Джу-хван звонит домой жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в камеру частной тюрьмы. Камера состоит из комнаты и санузла, в ней есть телевизор, но нет окон.

ololohaus, 19.00.





Для детей

8 июля. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

8 июля. Детский мастер-класс

Дети приготовят гамбургер с картофелем по-деревенски и коктейль. Запись по телефону 0700 709 855.

Кулинарная студия Orange, 12.00.