Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Воскресенье — отличный день для рыбалки! Собираем снасти и что еще нужно для хорошего улова и едем на ближайшую речку, водоем, в крайнем случае держите путь на форелевую базу.

Во второе воскресенье июля (а это как раз сегодня) в некоторых странах отмечают День рыбака. Мы подумали, что повод хороший, и решили включить его и в наши праздники. Не ругайтесь.

В Бишкеке снова печет: до +40, без осадков. В такую погоду легко получить солнечный удар, но мы-то знаем, что делать, чтобы этого не случилось.

Люди, которые меняли мир

Позвольте в воскресенье нам маленькую вольность. Этот человек, конечно, не влиял на историю, но он изменил наш личный, маленький мирок. Давайте поговорим сегодня о Томе Хэнксе. Тем более у него день рождения!

Великолепный кинорежиссер, продюсер и актер, в драматическом таланте которого не сомневается даже самый предвзятый критик. А ведь начинал Хэнкс как актер в комедиях для семейного просмотра.

Он стал обладателем премии «Оскар» за роли в картинах «Филадельфия» (1993) и «Форрест Гамп» (1994). Он второй в истории кино актер (после Спенсера Трейси), кто получал «Оскар» два года подряд.

Также Том Хэнкс — актер, получивший один из самых больших гонораров в истории кино (чуть более $51 миллиона за роль в фильме «Ангелы и демоны»), больше него получил только Леонардо Ди Каприо ($59 миллионов + процент от сборов за роль в фильме «Начало»).

С днем рождения, Том!





Памятные даты

У нас ведь нет от вас секретов: была в юношестве одна маленькая мечта — посмотреть легендарную рок-оперу «Юнона и Авось», где русского графа Резанова играет несравненный Николай Караченцов. К сожалению, по состоянию здоровья с 2005 года он больше не выходит на сцену, и мечте сбыться было не суждено. Но вот опера осталась одной из наших любимейших.

Почти за четыре десятилетия история о трагической любви 43-летнего русского графа Резанова к 16-летней дочери губернатора Сан-Франциско Кончите ничуть не постарела.

9 июля исполняется 36 лет со дня ее премьеры на сцене московского «Ленкома». За все эти годы спектакль сохранен в неизменном виде и проходит всегда при аншлаге.

В 1983 году спектакль был записан для телевидения с первым составом исполнителей. Он прекрасен, посмотрите маленький отрывок, и вы обязательно поймете, почему мы влюблены в него окончательно и бесповоротно.





У кого намечаются тои

43 года исполняется депутату Бишкекского горкенеша от фракции СДПК Эрмеку Усубалиеву. Хорошей фотографии мы не нашли, поэтому вот ему поздравительный coub.

Куда сходить

Культура

Воскресенье снова радует обилием отличных ивентов. Сегодня вы можете сходить, к примеру, на арт-выставку «Мир в моей голове», которая пройдет в Chiken star.

Или посетить встречу в Ololohause, где покажут картину Пак Чхан Ука «Олдбой» и поговорят о режиссере.

С детьми стоит обязательно сходить на утро с Человеком-пауком в Dodo Pizza. Начало в 11.00.

Спорт

Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.

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