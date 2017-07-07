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Общество

Наристе Калчаев: Садыр Жапаров обещал возглавить митинг в Караколе

Наристе Калчаев, который проходит свидетелем по делу экс-депутата Садыра Жапарова, заявил сегодня в суде, что Жапаров обещал возглавить митинг в Караколе в 2013 году. 

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По его словам, он сам слышал, как Садыр Жапаров сказал, что возглавит митинг, если тот организуют. При этом Наристе Калчаев сказал, что не может подтвердить, что Жапаров призывал взять в заложники полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Напомним, Садыр Жапаров был арестован 25 марта этого года за соучастие в организации массовых беспорядков, попытку захвата власти и захват заложника в 2013 году.
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