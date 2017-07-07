В 2016 году премьер-министр Кыргызстана ничего не потратил

В 2016 году премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ничего не потратил. Такие данные указаны в его декларации о доходах, опубликованной на сайте ГКС КР.

В отчете указано, что заработал премьер всего 870 тысяч сомов. В собственности у него дом, дача, кошара, складские помещения, земли и четыре участка сельхозназначения. У главы правительства имеются 1 тысяча 700 штук яблонь, 2 тысячи тополей и дом-вагончик.

У близкого родственника Сооронбая Жээнбекова квартира, два земельных участка по 10 и 10,6 гектара и автомобиль «Лексус-470».

Доход родственников главы кабмина составил 2 миллиона 400 тысяч сомов от продажи продукции, но какой, не уточняется.