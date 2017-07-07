Кто виноват в скоплении машин на КПП «Каркыра», рассказали пограничники

В Государственной пограничной службе Кыргызстана рассказали ИА «24.kg», в связи с чем накануне образовалась пробка на кыргызско-казахской границе.

В Казахстане в связи с празднованием Дня Астаны 6, 7, 8 июля объявлены выходными днями. Кроме того, из-за жары в Алматы многие казахстанцы отправились на Иссык-Куль. Казахский КПП «Кеген» не способен принять такое количество людей.

Машины проверяют через рентген-установку и смотровую яму. Процедура занимает более 20 минут. Многим отдыхающим пришлось простоять в очереди 4–5 часов.

В ГПС КР отмечают, что в настоящее время ситуация нормализовалась. Сотрудники КПП «Каркыра» не задерживают приезжающих.