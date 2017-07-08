Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке сегодня ясно и +40. В такую жару не хочется выходить из прохладного помещения, но иногда все-таки приходится. Чтобы вам не было так грустно, посмотрите, как маленький щенок представляет, что едет на велосипеде, ну разве не прелесть?
Мы пошли варить компот из ягод, а вы читайте нашу карту.
Отключение света, газа, воды
В некоторых районах Бишкека и регионах Кыргызстана возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не коснутся ли вас отключения света.
Люди, которые меняли мир
8 июля 1621-го родился французский поэт-баснописец Жан де Лафонтен. И это важно, потому что именно он создал новый жанр, заимствуя внешнюю фабулу у древних авторов.
Помните басни «Ворона и лисица» и «Стрекоза и муравей» Крылова. Так вот это переложение знаменитых произведений Лафонтена.
179 лет назад на свет появился Фердинанд фон Цеппелин — немецкий конструктор дирижаблей, которые были названы в честь своего «отца». «Цеппелины» стали символом нового века — каждый их полет вызывал большой ажиотаж. Они и правда поражают воображение… даже сейчас.
Конечно, дирижабли строили и до Цеппелина. Например, в 1899 году Сантос-Дюмон облетел на таком аппарате вокруг Эйфелевой башни. Но Цеппелин стал первым, кто сумел превратить свое хобби в бизнес.
Памятные даты
«Увидеть Париж и умереть». Признайтесь, как часто вы слышали эту фразу — тысячи, миллионы раз? Оно и неудивительно. Один из самых романтичных городов мира, куда по сей день стремится попасть бесчисленное количество туристов, был основан в 52 году до нашей эры. Ему 2069 лет.
И если уже через пару часов вы не вылетаете на уик-энд в Париж, предлагаем совершить маленькое виртуальное путешествие с нами.
В Кыргызстане 8 июля 2000 года в поселке Чон-Таш открыт музей-мемориал памяти жертвам сталинских репрессий «Ата-Бейит» — единственное в республике место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.
Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД Киргизии. В состав мемориального комплекса входят скульптурная композиция и музей, печь по обжигу кирпича — та самая, где расстреляли людей и первоначально захоронили их тела, а также памятник-мемориал.
У кого намечаются тои
Праздник у депутата Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Фархата Иминова. Ну еще бы — ему сегодня 42. Кстати, он такой любитель селфи. Не верите, смотрите сами!
Он родился в городе Фрунзе 8 июля 1975 года. Мы, конечно, дадим вам его рабочий телефон для поздравлений: 0312 63-85-49. Но народные избранники изволили в отпуск уйти-с, так что за результат не отвечаем.
8 июля родился еще один депутат, правда, Бишкекского городского кенеша. 49 лет исполняется Увазарбеку Адылбекову от «Кыргызстана».
Куда сходить
Культура
Супермероприятие в Бишкеке — Фестиваль красок ColorFest пройдет с 12.00 до 18.00 на территории парка имени Ататюрка. Вход свободный.
Это здоровый, объединяющий, творческий и веселый досуг на свежем воздухе. Раскрась свою жизнь!
После красочного феста обязательно побывайте на народном разгуляе от Семиреченского казачества. Он начнется в 14.00 в центре отдыха St. Tropez в селе Ленинском. Кстати, увидите странное существо в папахе, это я (только тс-с-с…).
Подробную афишу на выходные найдете тут.
Спорт
В Бишкеке в ФОК «Газпром» в 10.30 начинается чемпионат страны по панкратиону. Раньше этот вид спорта у нас в стране был весьма популярен, но уже довольно давно о нем не слышно. Посетив этот чемпионат, можно оживить воспоминания о ярком единоборстве.
Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.
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