Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке сегодня ясно и +40. В такую жару не хочется выходить из прохладного помещения, но иногда все-таки приходится. Чтобы вам не было так грустно, посмотрите, как маленький щенок представляет, что едет на велосипеде, ну разве не прелесть?

Мы пошли варить компот из ягод, а вы читайте нашу карту.

Отключение света, газа, воды

В некоторых районах Бишкека и регионах Кыргызстана возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не коснутся ли вас отключения света.

Люди, которые меняли мир

8 июля 1621-го родился французский поэт-баснописец Жан де Лафонтен. И это важно, потому что именно он создал новый жанр, заимствуя внешнюю фабулу у древних авторов.

Помните басни «Ворона и лисица» и «Стрекоза и муравей» Крылова. Так вот это переложение знаменитых произведений Лафонтена.

179 лет назад на свет появился Фердинанд фон Цеппелин — немецкий конструктор дирижаблей, которые были названы в честь своего «отца». «Цеппелины» стали символом нового века — каждый их полет вызывал большой ажиотаж. Они и правда поражают воображение… даже сейчас.

Конечно, дирижабли строили и до Цеппелина. Например, в 1899 году Сантос-Дюмон облетел на таком аппарате вокруг Эйфелевой башни. Но Цеппелин стал первым, кто сумел превратить свое хобби в бизнес.

Памятные даты

«Увидеть Париж и умереть». Признайтесь, как часто вы слышали эту фразу — тысячи, миллионы раз? Оно и неудивительно. Один из самых романтичных городов мира, куда по сей день стремится попасть бесчисленное количество туристов, был основан в 52 году до нашей эры. Ему 2069 лет.

И если уже через пару часов вы не вылетаете на уик-энд в Париж, предлагаем совершить маленькое виртуальное путешествие с нами.

В Кыргызстане 8 июля 2000 года в поселке Чон-Таш открыт музей-мемориал памяти жертвам сталинских репрессий «Ата-Бейит» — единственное в республике место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.

Фото из Интернета. Монумент в мемориальном комплексе «Ата-Бейит»

Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД Киргизии. В состав мемориального комплекса входят скульптурная композиция и музей, печь по обжигу кирпича — та самая, где расстреляли людей и первоначально захоронили их тела, а также памятник-мемориал.

У кого намечаются тои

Праздник у депутата Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Фархата Иминова. Ну еще бы — ему сегодня 42. Кстати, он такой любитель селфи. Не верите, смотрите сами!

Фото из Интернета. Фархат Иминов (посередине)

Он родился в городе Фрунзе 8 июля 1975 года. Мы, конечно, дадим вам его рабочий телефон для поздравлений: 0312 63-85-49. Но народные избранники изволили в отпуск уйти-с, так что за результат не отвечаем.

8 июля родился еще один депутат, правда, Бишкекского городского кенеша. 49 лет исполняется Увазарбеку Адылбекову от «Кыргызстана».

Куда сходить

Культура

Супермероприятие в Бишкеке — Фестиваль красок ColorFest пройдет с 12.00 до 18.00 на территории парка имени Ататюрка. Вход свободный.

Это здоровый, объединяющий, творческий и веселый досуг на свежем воздухе. Раскрась свою жизнь!

После красочного феста обязательно побывайте на народном разгуляе от Семиреченского казачества. Он начнется в 14.00 в центре отдыха St. Tropez в селе Ленинском. Кстати, увидите странное существо в папахе, это я (только тс-с-с…).

Подробную афишу на выходные найдете тут.

Спорт

В Бишкеке в ФОК «Газпром» в 10.30 начинается чемпионат страны по панкратиону. Раньше этот вид спорта у нас в стране был весьма популярен, но уже довольно давно о нем не слышно. Посетив этот чемпионат, можно оживить воспоминания о ярком единоборстве.

Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.

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