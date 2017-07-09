Неделя-24: что вы могли пропустить

Вслед за председателем Государственной думы России Владимиром Володиным Кыргызстан посетила глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она встретилась с Алмазбеком Атамбаевым и рассказала, зачем приехала в республику, а также призвала страны СНГ сохранять русский язык. Побывала Матвиенко и на Иссык-Куле.

Чиновники снова заговорили о повышении тарифов на электроэнергию. Сапар Исаков предложил энергетикам и донорам обсудить этот вопрос.

О чем важном и интересном писали на уходящей неделе журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре.

Выборы-2017. Игра только начинается

Предвыборные скандалы не заставили себя долго ждать. Первый разгорелся сразу после завершения работы народного курултая, который инициировала партия «Республика». Форум поддержал кандидатуру Омурбека Бабанова на президентский пост. А вот в партии «Ата-Журт» тут же заявили, что его выдвижение нелегитимно.

В конце недели Бабанов снова чуть не оказался в центре скандала. В ЦИК поступило заявление о проверке гражданства политика, намеревающегося баллотироваться в президенты. Практически следом в комиссию приходит еще одна жалоба: на этот раз от гражданских активистов. И вот совпадение – они тоже недовольны Бабановым.

Премьер-министр: свободное место…

С предстоящими выборами связан еще один важный для страны вопрос. Правительство Сооронбая Жээнбекова, которого политсовет партии СДПК выдвинул единым кандидатом, по закону должно уйти в отставку в августе. Однако сам премьер-министр не намерен добровольно писать заявление о сложении полномочий…

Если кабмин все же расформируют, шансы занять вакантное место премьера в равной степени есть у мэра Бишкека Албека Ибраимова и руководителя аппарата президента Сапара Исакова. Об этом специально для ИА «24.kg» в материале Кабая Карабекова «Кандидат от власти. Интрига сохраняется».

Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном проекте «Таза коом»

Президент страны анонсировал масштабный проект «Таза коом». Правда, большой поддержки в обществе он пока не нашел. «Таза коом» критикуют и подвергают сомнению великие замыслы его авторов.

На наши вопросы ответил молодой и амбициозный Сапар Исаков. Именно он теперь головой отвечает за успешную и своевременную реализацию проекта. Подробнее…

Тайны детского сада

Есть такая профессия – заботиться и отвечать за маленьких людей. Просить их съесть кашу, укладывать спать, мыть попы, успокаивать их, когда они плачут часами, и при этом каждую минуту отвечать за их здоровье и безопасность. Называют этих людей воспитателями и нянями. Просто ли им работается?

В рамках проекта «Мои 24» мы провели один день в детском саду.

Когда дети становятся разменной монетой

Случаи, когда родители при разводе не могут поделить своих детей, по словам адвокатов, очень распространены в Кыргызстане.

Дети, которые еще вчера символизировали любовь и крепкую семью, уже сегодня могут оказаться разменной монетой и средством манипулирования, которым беззастенчиво пользуются бывшие супруги. В ситуации разбирался наш корреспондент.

Во всем виноваты дураки и дороги?

В начале июня 2017 года начали ремонт на двух участках трассы на перевале Тоо-Ашуу, который должны завершить к 10 июля. Правда, инженер признался, что мешают погодные условия и затягивание тендеров на ремонтные работы, намекнув, что к намеченному сроку могут и не успеть.

Намекал он, видимо, не зря, ибо состояние дороги на 1 июля довольно плачевное, в чем журналист ИА «24.kg» убедился сам. Подтвердили опасения и водители, которые постоянно ездят по стратегической трассе. Подробнее в материале «Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут…».

Авиарейс «Ташкент – Тамчи» - оптимистичный план с плохим исполнением

Власти Кыргызстана оптимистично рассказали о том, что в аэропорту «Тамчи» впервые приземлился самолет из Узбекистана. Маршрут открыли специально для привлечения туристов из соседней страны. Правда, найти и купить билеты на рейсы крайне сложно и дорого. Подробнее…

Виртуальное путешествие ИА «24.kg». Нарынская область

Мы продолжаем виртуальное путешествие по Кыргызстану. На этот раз ИА «24.kg» познакомило читателей с самой большой областью в республике — с самым суровым климатом и высокими горами. При этом в ней высокая рождаемость и низкая смертность. А еще отсюда меньше всего уезжает кыргызстанцев в поисках лучшей жизни. Подробнее о красотах Нарынской области читайте здесь.

И помните: летом, когда многие из нас выезжают в отпуск и оставляют свое жилье без присмотра, увеличивается число квартирных краж. Как не стать жертвой домушника, читайте в нашем материале.

В Кыргызстан пришла аномальная жара: чтобы не получить солнечный удар, надо соблюдать несколько простых правил. А если вы решили спастись от аномальной жары у водоема, обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности «Как не стать утопленником и спасти человека от смерти в воде».

Бишкек – будущий Берлин Центральной Азии

28-летний режиссер Надин Боллер последние три года больше времени проводит в Кыргызстане, чем в Берне или Женеве. Сейчас Надин в Бишкеке, заканчивает сценарий фильма о правах кыргызских женщин. Почему она считает, что Бишкек в скором времени может стать Берлином Центральной Азии, и почему люди на рынках кажутся ей более открытыми - в интервью ИА «24.kg».

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