Какие правила дорожного движения нарушают водители

В Кыргызстане 87,2 процента ДТП , которых за шесть месяцев 2017 года насчитали 2 тысячи 583, произошло по вине водителей. Такие данные сегодня на пресс-конференции представил замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, еще 7 процентов ДТП случилось по вине пешеходов, остальные аварии — по вине велосипедистов и другим причинам.

Правила, которые нарушают водители:

От общего количества ДТП 36,8 процента — столкновение машин, 7,9 — опрокидывание, 41,8 — наезд на пешеходов, 7,1 процента — наезд на препятствие, 1,6 — наезд на стоящий транспорт, 1,9 — наезд на велосипедистов.