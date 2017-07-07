16:45
+36
USD 69.63
EUR 79.02
RUB 1.16
Общество

Какие правила дорожного движения нарушают водители

В Кыргызстане 87,2 процента ДТП , которых за шесть месяцев 2017 года насчитали 2 тысячи 583, произошло по вине водителей. Такие данные сегодня на пресс-конференции представил замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, еще 7 процентов ДТП случилось по вине пешеходов, остальные аварии — по вине велосипедистов и другим причинам.

Правила, которые нарушают водители:

От общего количества ДТП 36,8 процента — столкновение машин, 7,9 — опрокидывание, 41,8 — наезд на пешеходов, 7,1 процента — наезд на препятствие, 1,6 — наезд на стоящий транспорт, 1,9 — наезд на велосипедистов.
Ссылка:
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Мать одного из школьников, сбитых в ДТП, просит взыскать с подсудимого деньги
Задержан водитель микроавтобуса, сбивший велосипедиста
Суд по делу экс-главы ДПС Зумрад Джанабаевой вновь отложили
Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования руководству Германии в связи с аварией
На водителя, сбившего милиционера в Чолпон-Ате, возбудили уголовное дело
Дело о наезде на двух учеников в Бишкеке передали в суд
Попавшие в ДТП сотрудники Наццентра по борьбе с пытками ищут своих спасителей
Сотрудницу Наццентра по борьбе с пытками перевели из реанимации в палату
Водителя посольского внедорожника не лишат водительских прав и не оштрафуют
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут&hellip; Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут…
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G