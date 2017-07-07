В суд по делу Аиды Саляновой не пускают ее адвоката

В суд по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой не пускают ее адвоката Чинару Джакупбекову. Об этом ИА «24.kg» сообщил другой участник слушаний — юрист Канатбек Азиз.

Ранее на заседании заслушали свидетеля Марипу Сейдалиеву. Затем в процессе был объявлен перерыв до 14.00. Однако когда представитель защиты Аиды Саляновой вернулся в здание, дежурный милиционер отказался ее пропускать.

Как отмечает сама Чинара Джакупбекова, без объяснения причин. На заседание суда также не пускают журналистов.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, когда она, по версии следствия, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.