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Общество

Короткие юбки как протест против неприязни некоторых священнослужителей

В Бишкеке девушки прошли маршем возле центральной мечети. Участницы шествия вышли на улицу в коротких юбках и шортах.

Короткие юбки и шорты — это было обязательным условием организаторов акции. Таким образом участницы хотят привлечь внимание к нарастающей неприязни некоторых отдельных священнослужителей к девушкам в открытой одежде.

Активистки уверены, что хиджаб и паранджа не свойственны для женщин Кыргызстана.

«Никто на нас не смотрел косо. В наш адрес не послышалось ни одного выкрика. Один из верующих только сказал, что нельзя фотографироваться возле мечети. Это плохо для туристической страны», — отметили девушки.

На акцию пришли и сотрудники 10-го управления МВД, которые интересуются происходящим. Правоохранители попросили девушек не провоцировать верующих.

Провокационной считают сегодняшнюю акцию и некоторые пользователи социальных сетей. Пользователи сети Facebook активно обсуждают ее в жарких спорах.
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