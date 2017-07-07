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Общество

Сотрудник 10-го управления ГУВД Бишкека обвинил подсудимого в сепаратизме

Сотрудник 10-го управления ГУВД Бишкека Жумалиев на судебном процессе по делу сторонников экс-депутата Садыра Жапарова обвинил одного из подсудимых в сепаратизме.

«Практически все подсудимые дрались с сотрудниками милиции. Вот тот в кепке был одним из главных»,— показал свидетель на подсудимого Тагаева. «Он призывал толпу лезть за забор ГКНБ, чтобы освободить Садыра Жапарова, произносил сепаратистские речи и призывы», — дал показания милиционер.

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Однако на вопрос, что такое сепаратизм, ответить не смог. А потом и вовсе отказался давать показания и попросил у судьи разрешения выйти из зала.

Адвокату подсудимого пришлось объяснить свидетелю, что за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний он несет уголовную ответственность.

Далее на вопросы судьи и адвокатов сотрудник ГУВД стал отвечать уже гораздо спокойнее и обдуманнее. 

Напомним, 12 человек были задержаны на акции протеста в поддержку экс-депутата ЖК Садыра Жапарова 25 марта 2017 года у здания ГКНБ. Они обвиняются по статьям 234 (хулиганство) УК КР, 341 (сопротивление власти), 174 (умышленное уничтожение чужого имущества).

Сам Жапаров обвиняется в соучастии организации беспорядков, попытке захвата власти и захвате заложника.
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