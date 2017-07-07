«Кыргызфильм» снова будет создавать мультфильмы

Сегодня в Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Т.Океева открылся анимационный цех.

Закуплено оборудование, персонал прошел обучение, готовятся сценарии. На это государство в конце 2016 года выделило 2 миллиона сомов.

Как отметили в Министерстве культуры, информации и туризма, открытие новой студии позволит возродить кыргызскую анимацию. Впервые творческая группа для производства мультипликационных фильмов создана на базе киностудии в 1977 году, в том же году по сценарию Эркина Борбиева вышел первый мультфильм «Цифры спорят».

Дата выхода первого анимационного фильма назначена на 17 ноября 2017 года.