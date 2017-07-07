13:36
+36
USD 69.63
EUR 79.02
RUB 1.16
Общество

«Кыргызфильм» снова будет создавать мультфильмы

Сегодня в Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Т.Океева открылся анимационный цех.

Закуплено оборудование, персонал прошел обучение, готовятся сценарии. На это государство в конце 2016 года выделило 2 миллиона сомов.

Как отметили в Министерстве культуры, информации и туризма, открытие новой студии позволит возродить кыргызскую анимацию. Впервые творческая группа для производства мультипликационных фильмов создана на базе киностудии в 1977 году, в том же году по сценарию Эркина Борбиева вышел первый мультфильм «Цифры спорят».

Дата выхода первого анимационного фильма назначена на 17 ноября 2017 года.
Ссылка:
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша на неделю: 3—7 июля
Афиша на выходные: 1—2 июля
В Бишкеке презентуют изданную в Москве книгу «Кыргызы»
Афиша на неделю: 26—30 июня
В Бишкеке пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом
Афиша на выходные: 24—25 июня
Военнослужащим покажут кино. С поучительным содержанием и бесплатно
Афиша на неделю: 19—23 июня
В Якутии пройдут Дни литературы и искусства Кыргызстана
Афиша на выходные: 17—18 июня
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут&hellip; Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут…
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G