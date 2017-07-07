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Общество

В суде по делу Аиды Саляновой заявляют о законности выдачи лицензии Елисееву

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой продолжается допрос свидетелей.

Начальник отдела по делам нотариата и адвокатуры Марипа Сейдалиева сегодня пояснила суду, что никаких оснований для отказа в возобновлении лицензии Алексею Елисееву не было, и в 2010 году она этих причин не видела, поэтому лицензия и была продлена.

«Елисеев не находился в розыске (на момент получения адвокатской лицензии), он не был осужден, поэтому имел полное право заниматься адвокатской практикой», — сказала Марипа Сейдалиева.

Она добавила, что все документы передала тогдашнему заместителю министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой, и та сама могла принять решение, не вмешивая в этот процесс своего шефа Аиду Салянову.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением, когда она, будучи министром юстиции в 2010 году, по версии следствия, незаконно продлила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.
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