Гражданин Кыргызстана в России получил 8 лет за вербовку и терроризм

Сотрудники полиции России установили и задержали гражданина Кыргызстана, проживающего без регистрации на территории Самарской области. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местное ГУВД.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник в период с января по конец июля 2016 года вовлек в запрещенную террористическую организации троих, проживающих с ним на съемной квартире человек, после чего намеревался выехать за пределы России. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у него сотовый телефон, содержащий материалы экстремистского характера.

В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по статьям «Пособничество терроризму» и «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической» УК РФ.

Решением Приволжского окружного военного суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с пребыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.