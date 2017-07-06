7 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — район поликлиники № 5, пересечение улиц Лермонтова и Чуй, улицы Кольбаева, Чолпон-Атинская, Ахунбаева, Целинная, Сухомлинова, Токтоналиева, Логвиненко, Чуйкова, 6-я линия, Гагарина, ж/м «Ала-Тоо» (улицы Сын-Таш, Байчечекей);

Логвиненко, Чуйкова, 8.00–17.00 — ж/м «Рухий-Мурас»;

9.00–17.00 — ж/м «Келечек» (4-я, 5-я улицы), Ак-Тилек (улицы Дзержинского, Кырк Чоро, район турбазы), улицы Курманжан Датки, Айтматова, Шота Руставели, № 46;

9.00–19.00 — ж/м «Красный строитель» (улица Чон-Курганская), улицы Великолукская, Кедровая;

9.00–11.00 — улицы Горького, Айдаралиева, переулок Новосибирский.

Чуйская область:

9.00–17.00 — села Октябрьское, Кок-Джар (улица Карагул Акмат), Кок-Таш (улицы Проектируемая, Сегизбаева, Мурзалиева), Нижняя Ала-Арча (улицы Чагая, Панфилова, Киргизская, Советская), Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Пушкина, Лермонтова, Первомайская, Карла Маркса, Интернациональная), Бозбармак (улицы Тердикбаева, Шопокова, Токтогула), Джар-Баши (улица Телебаева), Нижняя Серафимовка (улица Подгорная, дом-интернат для престарелых и инвалидов), Алмалуу (улицы Тулебердиева, Каралаева), Тогуз-Булак (улицы Школьная, Бокомбаева), Ичке-Суу (улица Алыбаева), Таш-Пашат (улица Горная), Горная Серафимовка (улица Межинского), Уч-Эмчек (улица Кыпчака), Норус (улица Жакишева);

села Джаны-Пахта (улицы Полевая, 50 лет Октября, Мирная, Октябрьская, Киргизская, Победы), Майское (улицы Октябрьская, Первомайская, Найденова), Кунтуу (улицы Молдосан, Осмоналы, Иманалиева), Джаны-Джер (улицы Кирова, Шопокова), Кашка-Баш (улицы Исманова, Проектируемая, Виноградная), Первое Мая (улицы Сырдыбая, Малабека), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова, Проектируемая), Саз (улица Ынтымак), Сосновка (улица Восточная), Ново-Николаевка (улицы Ленина, Центральная);

8.00–18.00 — ж/м «Кырман» (улицы Нуртамчи, Манжыл-Ата, Бейшеналиева).

Ошская область: