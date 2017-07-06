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Общество

Пострадавшим от стихии в Чон-Алае перечислено более 24 миллионов сомов

По состоянию на 27 июня 2017 года на счет МЧС для пострадавшего населения в Чон-Алайском районе от землетрясения поступило 24 миллиона 632 тысячи 188 сомов. Деньги переведены  в местную райгосадминистрацию . Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Для пострадавших от оползня в Узгенском районе на счет МЧС  поступило 26 миллионов 331 тысяча сомов. Из них 7 миллионов 200 тысяч сомов переведены в местную райгосадминистрацию.

Напомним, счета были открыты для перечисления денежных средств на оказание помощи пострадавшим в результате схода оползня в айыльных аймаках Зергер и Жалпак-Таш Узгенского района (единый реквизит), пострадавшим в результате землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области. На данный момент счет еще открыт.

На сегодня на счету Чон-Алайского района — 832 тысячи 562 сома, Узгенского района — 20 миллионов 5 тысяч 409 сомов.

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: «Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики — для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района»

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 — добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: «Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики — для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер и айыльного аймака Жалпак-Таш Узгенского района»

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 — добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, (0312) 54 79 01.
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