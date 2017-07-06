Частную школу в Лондоне закрыли за нежелание преподавать детям тему ЛГБТ

Частная религиозная школа для девочек «Вишниц» в Лондоне лишилась лицензии из-за отсутствия в программе уроков про ЛГБТ-сообщество, пишут российские СМИ со ссылкой на The Telegraph.

Издание приводит слова инспекторов, которые говорят, что это ограничивает духовное, моральное, социальное и культурное развитие учеников и не способствует равенству возможностей теми способами, которые учитывают разные стили жизни.

Подход школы к образованию, по их словам, привел к тому, что ученики «были защищены от изучения таких различий между людьми, как сексуальная ориентация». При этом царившая в учебном заведении атмосфера был «явно сосредоточена на обучении уважать всех, независимо от убеждений и образа жизни». В частной школе «Вишниц» обучаются дети ортодоксальных евреев.

Сотрудники школы, в свою очередь, напомнили, что, по закону, не обязаны полностью следовать программе государственных образовательных учреждений. Одновременно с этим они раскритиковали принцип «рассказывать очень маленьким детям о различных сексуальных ориентациях».

В то же время представители ЛГБТ-сообщества сетуют на то, что власти по-прежнему оставляют «лазейки» для религиозных школ в этом вопросе. Таким учреждениям разрешено делать программы более гибкими «в соответствии с их верой».