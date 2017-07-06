Чиновники договорились с торговцами. Возле ЦУМа начинается ремонт подземки

Чиновники решили проблему с арендаторами в подземке возле ЦУМа (на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова). Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев.

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По его словам, с торговцами была «небольшая проблема». «Мы очень долго вели с ними переговоры. Они ссылались на отсутствие занятости, но в настоящее время освобождают рабочие места. И завтра мы должны приступить к полномасштабной работе», — сказал Нурлан Эшенбаев.

Он отметил, что на юго-восточной стороне подземного перехода уже установили ограждения. Подрядчик начал снимать облицовочные плиты, а строительный мусор складирует прямо на газоне с розами.

«В подземке у филармонии (Чуй/Манаса) демонтаж полностью завершен. Мы планируем завершить ремонт к 31 августа 2017 года», — добавил начальник УКС.