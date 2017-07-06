Владимир Путин протестировал новый VIP-лимузин

По его словам, Путин опробовал «прототип А», входящий в партию авто, которые должны будут поступить в распоряжение ФСО до конца текущего года.
Как сообщают российские СМИ, президент поручил запустить проект «Кортеж» еще в 2012 году. В его рамках планируется создание автомобилей представительского класса. В модельный ряд должны войти лимузин, седан, внедорожник, а также минивэн.
Все авто предназначаются для высших чиновников. Планируется, что все автомобили будут представлены после выборов в 2018 году на инаугурации президента.