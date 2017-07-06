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Общество

Владимир Путин протестировал новый VIP-лимузин

РИА Новости
Фото РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за рулем нового автомобиля
Президент РФ Владимир Путин оценил новый лимузин, предназначенный для чиновников высшего звена. Автомобиль был разработан в рамках российского проекта «Кортеж». Об этом изданию «Известия» сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, Путин опробовал «прототип А», входящий в партию авто, которые должны будут поступить в распоряжение ФСО до конца текущего года. 

Как сообщают российские СМИ, президент поручил запустить проект «Кортеж» еще в 2012 году. В его рамках планируется создание автомобилей представительского класса. В модельный ряд должны войти лимузин, седан, внедорожник, а также минивэн.

Все авто предназначаются для высших чиновников. Планируется, что все автомобили будут представлены после выборов в 2018 году на инаугурации президента.
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