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Общество

Тендер на ремонт сгоревшего здания Генпрокуратуры объявят повторно

Тендер на ремонт сгоревшего здания Генеральной прокуратуры объявят повторно. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев.

По его словам, первый тендер не состоялся. «Были разбирательства. У всех подрядчиков не соответствовали документы по квалификации, по заявленным суммам и так далее. Поэтому объявим конкурс повторно», — сказал чиновник.

На вопрос, когда будет проведен сам ремонт, Нурлан Эшенбаев ответил: «Мы будем максимально стараться ускорить, но процедурные вопросы мы должны соблюсти, поскольку закон преступить нельзя».

Ранее мэр города Албек Ибраимов заявлял, что часть фирм, подавших заявки на ремонт сгоревшего здания Генпрокуратуры, аффилированы с депутатами Жогорку и городского кенешей.

Общая площадь здания ГП составляет 4 тысячи 650 квадратных метров.

Управление капитального строительства столичной мэрии готово вложить в реконструкцию 120 миллионов сомов. В бывшее здание Генпрокуратуры, не исключают чиновники, может переехать сама мэрия Бишкека, либо разместиться Бишкекский городской кенеш.
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