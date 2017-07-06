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Общество

Семья в США сделала из школьного автобуса дом на колесах и путешествует в нем

Американская семья потратила 30 тысяч долларов и 18 месяцев на то, чтобы превратить старый школьный автобус в роскошный дом на колесах. Об этом сообщает lenta.ru.

Покупка транспортного средства 1992 года выпуска обошлась 28-летнему американцу Люку Дэвису в $4 тысячи. После переоборудования машины Люк, его 26-летняя жена Рейчел (Rachel) и двухлетняя дочь Шарлотта (Charlotte) успели объехать 31 штат США.

Внутри мобильного дома Дэвис разместил полноценную кухню с духовкой, дровяной печкой и раковиной. Там также есть спальные места, стол со стульями и санузел. На крыше автобуса находятся солнечные батареи, снабжающие дом на колесах энергией. Дэвис, по профессии слесарь-трубопроводчик, большую часть работ проделал сам.

В настоящее время семья находится на плато Колорадо, куда они приехали ради известной достопримечательности — Большого каньона. В будущем американская пара планирует выбрать штат, который больше всего понравится им, и построить там дом.
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