Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

К нам пришла аномальная жара. Сегодня, 7 июля, в столице Кыргызстана +38 и без осадков. Полный прогноз погоды по стране можно найти здесь.

Самая высокая температура в Бишкеке наблюдалась в 1983 году 30 июля — 42,8 градуса. В 2007-м и 2015-м в июле зафиксировали 40 градусов, в 1997-м — 40–41 градус. Есть вероятность того, что в 2017-м будет перекрыто абсолютное значение за месяц. Заведующая отделом метеопрогноза Махбуба Касымова

Помните, в такое пекло лучше не выходить на улицу и не проводить время под прямыми солнечными лучами. Кстати, ознакомьтесь с простыми правилами, чтобы не получить солнечный удар.

Перекрытые дороги

По-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

Перекрывают движение по Боомскому ущелью. С 9.00 до 17.00 на 131-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт производят спуск камней.

Закрыт и участок улиц Скрябина (от Байтика Баатыра до Тыныстанова) и Тыныстанова (от Медерова до Скрябина).

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей.

Отключение света, газа, воды

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не коснутся ли вас отключения света.

Газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Кайназаровой, Троицкой, Месароша.

Люди, которые меняли мир

Здравствуй, Италия,

Здравствуй, Мария,

В твоих глазах стоит меланхолия.

Здравствуй, Боже,

Ты знаешь, в мире есть и я…

Это слова из песни, сделавшей всемирно известным итальянского композитора и автора песен Тото Кутуньо. Да-да, та самая, которую мы привыкли называть на русский манер «Лашате ми кантаре», на самом деле это песня «L’italiano». Сегодня Тото исполняется 74 года.





Кстати, полное его имя Сальваторе, но мама в детстве звала мальчика просто Тото. А любовь к музыке ему привил отец. Первую песню Кутуньо написал в нежном возрасте, ему было всего 13 лет. И посвятил ее, как и положено, девушке, в которую был влюблен.

А вы знали, что всеми любимая композиция «Если б не было тебя» в исполнении Joe Dassin тоже принадлежит Тото Кутуньо? Он также работал с Мирей Матье, Клодом Франсуа, Джонни Холлидеем, Далидой, Адриано Челентано.

В 1990 году он победил на конкурсе «Евровидение» в Загребе с композицией, которая начинается так:

Вместе, объединись, Европа.

С тобой, такой далекой и разной.

С тобой, друг, которому перестал доверять

Я и ты, мечтая все о том же

Вместе, объединись, Европа...





Актуально и сейчас, не правда ли?

Памятные даты

136 лет назад в Риме была впервые напечатана в виде романа-фельетона на страницах «Газеты для детей» сказка Карло Коллоди (настоящая фамилия Лоренцини) «Пиноккио».

По ее мотивам создан знаменитый мультфильм Уолта Диснея (1940). Вот такого Пиноккио создал американский мультипликатор Уолт Дисней.





В городке Коллоди, в честь которого детский писатель Карло Лоренцини взял себе псевдоним, стоит редкостное изваяние — памятник литературному герою. На нем высечена надпись: «Бессмертному Пиноккио — благодарные читатели в возрасте от четырех до семидесяти лет», а куклы Пиноккио — популярный сувенир для гостей города.

Ну, а это событие возглавило наш личный рейтинг и получило номинацию «б — бессмысленность»:

35 лет назад в Великобритании взломщик Майкл Фейган пробрался в Букингемский дворец, украл бутылку вина и затем оказался в спальне королевы. Вы думаете, проснувшаяся королева сразу позвала на помощь? А вот и нет. Она сделала это только после того, как Фейган попросил у нее закурить.

7 июля — день Ивана Купалы (Иванов день, Купальская ночь) — один из главных праздников календаря славянских народов.

Купальские обряды, совершаемые в канун праздника, включают сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства.

У кого намечаются тои

День рождения сегодня празднует один из самых молодых и, по мнению многих, перспективных руководителей — глава Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов. Ему исполняется 41 год.

Родился он в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. Поздравить Абдыгулова можно здесь или позвонив в его приемную по телефонам: 0312 66-90-11 и 0312 66-90-12.

Также 41 год исполняется статс-секретарю Министерства юстиции Кыргызстана Айнур Абдылдаевой.

Куда сходить

Культура

В Бишкеке отметят День Ивана Купалы, обещают мистический вечер, зарегистрироваться нужно по номеру: 0550173308. Предусмотрен дресс-код.

В кафе «Экодемия» вас научат проращивать съедобные семена для здоровья. Начало в 18.30.

А в Ololohause расскажут истории для людей, о людях и во имя человечности людей. Начало также в 18.30.

Вы все еще попадаете на несколько выставок, которые проходят в Бишкеке. Какие именно, смотрите в нашей афише на неделю.

Спорт

В Бишкеке в ФОК «Газпром» пройдет чемпионат Кыргызстана по грепплингу. Начало в 10.30.

В Чолпон-Ате состоится первый тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу.

Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 09.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Р. Тологонова;

— 09.30, «Дордой плаза» — вручение премии от бизнеса лучшим и худшим чиновникам;

— 09.30, Конституционная палата — рассмотрение заявления Клары Сооронкуловой;

— 10.00, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 11.00, Первомайский районный суд — заседание по делу сторонников Садыра Жапарова;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Садыра Жапарова.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp: (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.