Реализацию проекта «Умный город» Албек Ибраимов обсудил с мэром Москвы

Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился на Московском урбанистическом форуме-2017 с градоначальником Москвы Сергеем Собяниным.

По данным пресс-службы столичного муниципалитета, на встрече обсудили вопросы взаимодействия с правительством Москвы в области разработки и реализации компонентов проекта «Умный город», изучения ее опыта в преодолении новых вызовов, связанных с урбанизацией, развития практических связей по всем направлениям сотрудничества.

Сергей Собянин предложил рассмотреть вопрос о заключении дополнительного соглашения между фондами обязательного медицинского страхования по оказанию медицинских услуг гражданам КР и РФ (на платной основе), а также выразил готовность оказать содействие в области образования, в частности, предоставлении услуг по повышению квалификации педагогов.

По итогам встречи главы городов подписали Программу сотрудничества на 2018–2020 годы по реализации Соглашения между правительством Москвы и мэрией Бишкека о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 27 июня 1997 года.