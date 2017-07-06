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Общество

Праздничный уик-энд в Чикаго: более 100 человек стали жертвами перестрелок

За четыре дня выходных по случаю Дня независимости США, отмечавшегося 4 июля, в Чикаго более 100 человек стали жертвами беспорядочной стрельбы, которую устраивали, как полагает полиция, представители местных банд. Об этом сообщает информационный портал bbc.com.

Первые сообщения о перестрелках появились уже в субботу, но больше всего пострадавших с огнестрельными ранениями было зафиксировано вечером в понедельник. Местная пресса утверждает, что число погибших достигло 15, у остальных — ранения разной тяжести. Власти Чикаго направили в самые проблемные районы города — в южные и западные окраины — дополнительно 1000 сотрудников полиции, которые, однако, не смогли усмирить продолжающиеся беспорядки.

Как сообщается, президент США Дональд Трамп на днях заявил, что направит на помощь чикагской полиции агентов ФБР, чтобы положить конец столкновениям преступных группировок, жертвами которых становятся случайные прохожие.

Стрельба в выходные дни по случаю Дня независимости стала своего рода традицией в Чикаго. Однако в прошлом году на праздничный уик-энд пострадавших от перестрелок было значительно меньше — 66 человек.
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