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Общество

В Джалал-Адабе задержаны экстремисты

Сотрудниками 10 ГУ МВД КР и УВД Джалал-Абадской области в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты возбуждения национальной и религиозной розни.

За осуществление экстремистской деятельности задержано четыре члена запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир». В ходе обыска по месту жительства подозреваемых лиц обнаружено и изъято большое количество материалов экстремистского характера.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 299 (возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.
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