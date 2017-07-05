Кыргызстанец, задержанный в аэропорту «Домодедово», попадет на Родину. Об этом сообщает пресс-служба Посольства КР в РФ.

Уточняется, что достигнута договоренность о направлении гражданина Кыргызстана в Бишкек, в настоящее время прорабатывается вопрос приобретения ему авиабилета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что гражданин Ш.Н. удерживается в аэропорту «Домодедово». Посольство сообщает, что налажена связь с вышеуказанным гражданином.

«В ходе телефонного разговора выяснилось, что 1 июля 2017 года данный гражданин прилетел в Москву из Франции транзитом через греческий остров Родос. В аэропорту гражданина не пропустили на территорию РФ, мотивируя тем, что цель его поездки не соответствует действительности. Сотрудники пограничной службы сообщали, что ближайшим рейсом его обратно депортируют в Грецию», - добавили в ведомстве.