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Общество

Кыргызстанец, задержанный в аэропорту «Домодедово», попадет на Родину

Кыргызстанец, задержанный в аэропорту «Домодедово», попадет на Родину. Об этом сообщает пресс-служба Посольства КР в РФ.  

Уточняется, что достигнута договоренность о направлении гражданина Кыргызстана в Бишкек, в настоящее время прорабатывается вопрос приобретения ему авиабилета. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что гражданин Ш.Н. удерживается в аэропорту «Домодедово».  Посольство сообщает, что налажена связь с вышеуказанным гражданином.  

«В ходе телефонного разговора выяснилось, что 1 июля 2017 года данный гражданин прилетел в Москву из Франции транзитом через греческий остров Родос. В аэропорту гражданина не пропустили на территорию РФ, мотивируя тем, что цель его поездки не соответствует действительности. Сотрудники пограничной службы сообщали, что ближайшим рейсом его обратно депортируют в Грецию», - добавили в ведомстве. 
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