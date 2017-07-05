Сочинение 9-классницы из Таласской области отправят на конкурс в Швейцарию

Сочинение 9-классницы из Таласской области отправят на конкурс Всемирного почтового союза в Берн (Швейцария), сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в Бишкеке наградили победителей республиканского этапа Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра.

Более 7 тысяч школьников из всех регионов страны писали сочинение на тему «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН . Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-а), чтобы он справился с решением?»

Ребята затронули тему терроризма, проблему мира и разоружения, глобального потепления, защиты прав детей и женщин, образования, коррупции и ее последствий, экологии.

Победу в конкурсе одержала Аида Курманкулова, ученица 9-го класса средней школы имени Акынбекова (село Озгоруш Бакай-Атинского района Таласской области). Ее сочинение отправят в Международное бюро Всемирного почтового союза в Берн для участия в конкурсе мирового масштаба.

Второе место присудили Асылай Токтогуловой, ученице школы имени Балбал Таласского района. Третье место завоевала Нураида Эгембердиева, ученица 7-го класса средней школы № 1 Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.