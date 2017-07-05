18:35
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Общество

Сочинение 9-классницы из Таласской области отправят на конкурс в Швейцарию

Сочинение 9-классницы из Таласской области отправят на конкурс Всемирного почтового союза в Берн (Швейцария), сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в Бишкеке наградили победителей республиканского этапа Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра.

Более 7 тысяч школьников из всех регионов страны писали сочинение на тему «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-а), чтобы он справился с решением?»

Ребята затронули тему терроризма, проблему мира и разоружения, глобального потепления, защиты прав детей и женщин, образования, коррупции и ее последствий, экологии.

Победу в конкурсе одержала Аида Курманкулова, ученица 9-го класса средней школы имени Акынбекова (село Озгоруш Бакай-Атинского района Таласской области). Ее сочинение отправят в Международное бюро Всемирного почтового союза в Берн для участия в конкурсе мирового масштаба.

Второе место присудили Асылай Токтогуловой, ученице школы имени Балбал Таласского района. Третье место завоевала Нураида Эгембердиева, ученица 7-го класса средней школы № 1 Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

Конкурс прошел в рамках 46-го Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра под эгидой Всемирного почтового союза. Ежегодно в нем принимают участие 190 стран мира. Организаторами в Кыргызстане выступили ГП «КыргызПочтасы» совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Минобразования.
Ссылка:
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Для этнических кыргызов предусмотрят 75 грантовых мест в вузах
Ошибки в некоторых аттестатах устранят до начала приемной кампании в вузах
Артист балета из Кыргызстана занял третье место в международном конкурсе
Приемная кампания в вузах Кыргызстана стартует 10 июля
«Я устала от унижений, мне бы хоть раз увидеть вас, мама». Дети пишут письма
Два танцора из Кыргызстана поборются за главный приз конкурса артистов балета
Пятеро танцоров из Кыргызстана прошли во II тур конкурса артистов балета
Гулайым Каниметова стала лучшей актрисой на театральном фестивале Ludi
Танцоры из Кыргызстана участвуют в международном конкурсе артистов балета
В Бишкеке открылся IX Республиканский театральный фестиваль
Популярные новости
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Дело Текебаева. Между адвокатами и&nbsp;свидетелем Маевским произошла перепалка Дело Текебаева. Между адвокатами и свидетелем Маевским произошла перепалка
Бизнес
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!