Сочинение 9-классницы из Таласской области отправят на конкурс в Швейцарию

Сочинение 9-классницы из Таласской области отправят на конкурс Всемирного почтового союза в Берн (Швейцария), сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
По ее данным, в Бишкеке наградили победителей республиканского этапа Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра.
Более 7 тысяч школьников из всех регионов страны писали сочинение на тему «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-а), чтобы он справился с решением?»
Ребята затронули тему терроризма, проблему мира и разоружения, глобального потепления, защиты прав детей и женщин, образования, коррупции и ее последствий, экологии.
Второе место присудили Асылай Токтогуловой, ученице школы имени Балбал Таласского района. Третье место завоевала Нураида Эгембердиева, ученица 7-го класса средней школы № 1 Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.
Конкурс прошел в рамках 46-го Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра под эгидой Всемирного почтового союза. Ежегодно в нем принимают участие 190 стран мира. Организаторами в Кыргызстане выступили ГП «КыргызПочтасы» совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Минобразования.