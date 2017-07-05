18:35
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Общество

Чиновники представили в суде разрешение на строительство дороги по Токтоналиева

Чиновники представили в суде разрешение на строительство дороги по улице Токтоналиева, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что накануне, 4 июля, состоялось первое заседание суда по исковому заявлению ТСЖ «Зорюшка», Э.Тарапон, Г. Джурабаевой и других граждан о признании незаконными действий мэрии Бишкека по улице Токтоналиева.

Читайте по теме
Мэрия Бишкека не предоставила суду документы по реконструкции Душанбинки

«Управление капитального строительства предоставило суду следующую документацию: архитектурно-планировочное условие (АПУ) от 09.07.2015 года № 12829, заключение государственной экспертизы № ГЭ-МА-476, разрешение на строительство. Но заседание отложили на 20 июля 2017 года в связи с истребованием представителем ТСЖ «Зорюшка» дополнительных документов», — отметили в мэрии.

Напомним, что реконструкция улицы Токтоналиева проводится на средства китайского гранта в целях улучшения инфраструктуры Бишкека.
Ссылка:
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Очередной свидетель обвинения ничего не слышал об $1 миллионе
Дело Текебаева. В суде зачитывают показания вдовы Таланта Маматкеримова
Дело Текебаева. Суд отклонил ходатайство об отводе обвинителя
Дело Текебаева. Адвокаты заявляют о сговоре судьи и прокуроров
Суд по делу экс-главы ДПС Зумрад Джанабаевой вновь отложили
В Кыргызстане журналиста судят за разжигание межрелигиозной розни
Дело Текебаева. Адвокаты вновь заявляют отвод судье
Дело Текебаева. Свидетель обвинения не явился в суд, потому что боится давления
Дело Текебаева. Еще один свидетель обвинения ничего не слышал о $1 миллионе
Дело Текебаева. Адвокаты подсудимых требуют обеспечить явку свидетелей
Популярные новости
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Дело Текебаева. Между адвокатами и&nbsp;свидетелем Маевским произошла перепалка Дело Текебаева. Между адвокатами и свидетелем Маевским произошла перепалка
Бизнес
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!