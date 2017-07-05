Чиновники представили в суде разрешение на строительство дороги по Токтоналиева

Чиновники представили в суде разрешение на строительство дороги по улице Токтоналиева, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что накануне, 4 июля, состоялось первое заседание суда по исковому заявлению ТСЖ «Зорюшка», Э.Тарапон, Г. Джурабаевой и других граждан о признании незаконными действий мэрии Бишкека по улице Токтоналиева.

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«Управление капитального строительства предоставило суду следующую документацию: архитектурно-планировочное условие (АПУ) от 09.07.2015 года № 12829, заключение государственной экспертизы № ГЭ-МА-476, разрешение на строительство. Но заседание отложили на 20 июля 2017 года в связи с истребованием представителем ТСЖ «Зорюшка» дополнительных документов», — отметили в мэрии.

Напомним, что реконструкция улицы Токтоналиева проводится на средства китайского гранта в целях улучшения инфраструктуры Бишкека.