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Общество

Суд по делу экс-главы ДПС Зумрад Джанабаевой вновь отложили

Судебный процесс по делу экс-главы ДПС ГУВД города Бишкека Зумрад Джанабаевой вновь отложили. На этот раз из-за того, что не доставили подсудимого Керимкулова.

В приемной судьи поясняют, что это их вина. Они в запросе руководству СИЗО указали неправильную дату, когда нужно привезти подсудимого.

Напомним, бывший руководитель ДПС ГУВД столицы Зумрад Джанабаева обвиняется по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Вместе с ней на скамье подсудимых оказалась бывший начальник отдела кадров Жылдыз Тулеева и бывший сотрудник ДПС Керимкулов.

По версии обвинения, сотрудник ДПС Керимкулов, управляя автомобилем марки «Ауди А4», совершил столкновение с экипажем СБ ДПМ в нетрезвом состоянии, из-за чего был уволен Джанабаевой задним числом.

Адвокат Бактыбек Жумашев утверждает, что Керимкулов был уволен не задним числом, а просто ходил на работу после подачи заявления об увольнении, потому что еще не получил на руки приказа об освобождения от занимаемой должности, который уже на тот момент существовал. И управлял автомобилем не Керимкулов, а его друг, который возместил ущерб от ДТП и признался в совершении ДТП.

«Тем не менее на скамье подсудимых оказался Керимкулов. А сделано это, я считаю, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности Джанабаеву. Если бы Керимкулов совершил ДТП, вряд ли его друг стал бы возмещать ущерб», — рассказывает свою версию произошедшего адвокат подсудимой Тулеевой Бактыбек Жумашев.

Очередное судебное заседание состоится 12 июля.
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