Велосипедист проиграл сурку в «гонке» в горах Куршевеля

В Интернете набирает популярность видео, на котором велосипедист устроил гонку с сурком на горной тропе. Запись опубликована на YouTube. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на французском горнолыжном курорте Куршевель. Велосипедист-фрирайдер Микаэль Бимбо съезжал вниз, когда прямо перед ним на тропу выбежал сурок. Животное оказалось таким быстрым, что Бимбо не смог обогнать его, несмотря на большую скорость. В конце концов сурок свернул на другую тропу, так и не дав велосипедисту одержать победу.