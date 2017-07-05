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Общество

Велосипедист проиграл сурку в «гонке» в горах Куршевеля

В Интернете набирает популярность видео, на котором велосипедист устроил гонку с сурком на горной тропе. Запись опубликована на YouTube. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на французском горнолыжном курорте Куршевель. Велосипедист-фрирайдер Микаэль Бимбо съезжал вниз, когда прямо перед ним на тропу выбежал сурок. Животное оказалось таким быстрым, что Бимбо не смог обогнать его, несмотря на большую скорость. В конце концов сурок свернул на другую тропу, так и не дав велосипедисту одержать победу.
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